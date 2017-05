Beim Kirchentag in Berlin werden die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht. Vor dem Einlass in die Gottesdienste werden Taschen kontrolliert. Dass Barack Obama unter den 100.000 Besuchern sein wird, ist aber nur ein Grund für die Maßnahmen.

Der Evangelische Kirchentag in Berlin wird Ende Mai unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen starten. Es werde so viele Kontrollen geben wie noch nie, darunter Taschendurchsuchungen zu den Eröffnungs-Gottesdiensten, sagte Geschäftsführer Constantin Knall am Donnerstag in

Berlin.



Vom 24. bis 28. Mai werden in Berlin mehr als 100.000 auswärtige Besucher zum Kirchentag erwartet. Am 28. Mai ist der Abschlussgottesdienst in Wittenberg geplant. Am 27. Mai wird zusätzlich im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ausgetragen. Erfahrungsgemäß sind die Folgen unkalkulierbar, wenn schwarz-gelbe und rot-schwarz-weiße Fans aufeinandertreffen - und womöglich Kirchentagsteilnehmer zwischen ihnen. Doch auch hier gibt sich die Polizei zuversichtlich. "Wir haben Fan-kundige Beamte, die sie in Uniform oder auch verdeckt sehr eng begleiten", sagte Polizeidirektor Ralph W. Krüger. Die Fans würden engmaschig begleitet.