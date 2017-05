Mit Appellen für digitale Zivilcourage und für Pressefreiheit ist die diesjährige Internetkonferenz re:publica am Montagvormittag an den Start gegangen. "Wir müssen Solidarität im Netz zeigen, dürfen nicht weiterscrollen und wegklicken", sagte Mitveranstalter Johnny Haeussler in Berlin. "Oft reicht ein Like, ein Tweet oder eine Nachricht an Betroffene, um ihnen zu zeigen, du bist nicht allein. Darum geht es doch in einem Netzwerk".

Die elfte re:publica steht in diesem Jahr unter dem Motto "Love our Loud". Auf der Konferenz sollen in Zeiten von Hatespeech, Fakenews und Shitstorms Alternativen und Lösungsansätze diskutiert werden. "Wir wollen damit die Verrohung der Diskussionskultur und deren Folgen thematisieren, aber auch alle Besucher motivieren, rauszugehen und ein Gegennarrativ zu setzen", hatte re:publica-Mitbegründer Markus Beckedahl dem rbb im Vorfeld der Konferenz dazu gesagt.