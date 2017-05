Drei Tage Selbstvergewisserung in der digitalen Blase

Von Social Bots bis zu vernetzten Sextoys - die re:publica 2017 hat ihre Besucher mit einer Unmenge an Angeboten und Themen herausgefordert. Doch ist die Digitalkonferenz ihrem eigenen politischen Anspruch gerecht geworden? Von Martin Adam

Zwar hat Sascha Lobo bei seinem vielbeachteten Auftritt eine Strategie zum Umgang mit Hatern und Hetzern entworfen - eine Zangentaktik aus geduldigem Verständnis und klarer, demokratischer Kante. Die US-Sprecherin Lisa Ling hielt ein flammendes Plädoyer gegen den Einsatz von Kampfdrohnen. In etlichen Vorträgen wurde zur kritischen Beobachtung von Gesetzen aufgerufen, die geeignet sind, Netzneutralität, Datenschutz und Redefreiheit zu verletzen.

Das Internet ist kaputt, hieß es vor drei Jahren. Mittlerweile sind es scheinbar auch seine Nutzer. Doch was die digitale Gesellschaft den Hasskommentaren und Shitstorms im Netz entgegenzusetzen hat, wird seit Montag bei der 11. Ausgabe der re:publica debattiert. Gelacht werden darf aber auch. Von Thomas Blecha

Die re:publica in Berlin

Und natürlich - Liebe war ja das Motto - wurde immer wieder zu Recht darauf hingewiesen, dass jeder Einzelne dafür verantwortlich ist, für die Gleichberechtigung von Geschlechtern und Sexualitäten zu sorgen. Aber: All das ging unter in der schieren Masse an Angeboten.