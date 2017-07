Bild: imago stock&people

8.-10. Mai in Berlin - Internetkonferenz re:publica: Fünf Fakten für Normalos

18.04.17 | 06:30 Uhr

Zur re:publica versammeln sich wieder die Netzaktivisten, Blogger und Journalisten in Berlin, um über das Internet und die Zukunft zu fachsimpeln. Doch ist die re:publica nur etwas für Nerds? Eine Handreichung für Normalos. Von Thomas Blecha



Der Countdown für die 11. Ausgabe der wichtigsten Berliner Internet-Konferenz läuft, das Programm füllt sich stetig mit neuen Vorträgen, Diskussionen und Workshops. Es wird auf der re:publica um Netzpolitik und -aktivismus, um Technologien und Datenschutz, aber auch um Fake News und Datenjournalismus oder Virtuelle Realitäten und Drohnen gehen. Das klingt wirr? Ist es auch jedes Jahr aufs Neue. Doch mehrere Tausend Teilnehmer wird es wieder in die Station Berlin am Gleisdreieck ziehen, um ein bis drei Tage lang über die digitale Zukunft zu debattieren. Interessieren Sie sich auch fürs Netz, haben aber Zweifel, ob die re:publica etwas für Sie ist? Wir erklären Ihnen ein bisschen diese hippe Konferenz und was Sie dort erwarten könnte.

Muss man was mit Medien machen, um auf die re:publica zu kommen?

Nein. Zwar werden Sie umzingelt sein von Journalisten und anderen Medienschaffenden, aber keine Angst: diese Menschen können sehr nett sein, wenn sie wollen. Und wenn genug Kaffee zur Verfügung steht. Laut Organisatoren gibt es aber auch Vertreter aus dem Kulturbetrieb, Bildungs- oder Gesundheitssektor, falls Sie sich da besser aufgehoben fühlen. Empfehlenswert wäre es aber schon, ein Smartphone mitzubringen, um das ein oder andere Foto in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Gerne mit einem ironischen Antexter. Twitter ist für sie allerdings #Neuland? Jetzt stellen Sie sich nicht so an, Ihren Facebook-Account können Sie doch auch bedienen. Halten Sie sich einfach kürzer und verpassen Sie Ihren Einträgen unbedingt den Hashtag #rp17 oder - falls sie ein herzlicher Mensch sind - #loveoutloud.

Gibt es ein spezielles Motto auf der re:publica?

Sie werden es vielleicht vor Jahren schon mal in einem Chat gelesen haben: LOL. Wir wissen nicht, ob es noch Menschen gibt, die diese Abkürzung - auch Akronym genannt - noch verwenden, können es aber nicht ausschließen. Unter LOL verstehen einige Computerspiel-Junkies das Online-Multiplayer-Spiel "League of Legends", doch für die meisten Internetnutzer bedeutet es richtigerweise "Laughing Out Loud". Die re:publica bedient sich des Akronyms und wandelt es leicht ab: "Love Out Loud" lautet das diesjährige Motto, das auf Poster und T-Shirts gedruckt wird. Damit wollen die Veranstalter auf Menschen, Organisationen und Projekte aufmerksam machen, die sich gegen Hass, Gewalt und Ungerechtigkeit einsetzen, heißt es. Für die bedruckten T-Shirts, natürlich aus Biobaumwolle und fair gehandelt, gibt es auch die Kurzvariante mit Hashtag (#LOL).

Welche Stars werden erwartet?

Na, na, na, das ist in der Tat eine vor Unwissenheit strotzende Frage. Es stimmt zwar, in der jungen Geschichte der Konferenz stand etwa schon David Hasselhoff auf der Bühne und stimmte seinen Hit "Looking for Freedom" an. Auch ESA-Astronaut Alexander Gerst wurde auf der re:publica vor zwei Jahren wie ein Popstar gefeiert. Und ähnlich viel Andrang herrschte 2016 bei der Session mit Whistleblower Edward Snowden, der aus seinem unfreiwilligen Exil live nach Berlin zugeschaltet wurde. Die Stars der Szene sind aber andere: Männliche wie weibliche Gründer, Netzaktivisten, Wissenschaftler, Journalisten, Blogger, YouTuber und Tüfftler, die als Redner bei der re:publica auftreten, um ihre Projekte und Ideen zur Diskussion zu stellen. Neben diesen sogenannten "Speakern" gibt es ganz unterschiedliche Podiumsdiskussionen, Workshops und Aktionen.

Er war vor zwei Jahren ein ungewöhnlicher "Main Act" auf der re:publica: David Hasselhoff.

Ist die re:publica anstrengend?

Das liegt an Ihnen und Ihren Interessen. Wer von Session zu Session hetzt und abends auch noch Party macht, wird schnell erschlagen sein. Deshalb die Empfehlung: Lesen Sie sich vorher das Programm durch. Das macht zwar Arbeit und Sie werden auch nicht alles auf Anhieb verstehen, aber ohne Vorarbeit werden Sie sich in dem Überangebot an Veranstaltungen verlieren. Übrigens: Die Veranstalter haben sich einen tollen Trick ausgedacht, um ihre Konferenz noch unentschlossenen Menschen schmackhaft zu machen. Sie haben in verschiedenen Bundesländern Anträge gestellt, wonach die re:publica als Bildungsveranstaltung anerkannt wird. Dadurch haben Gäste die Möglichkeit, ihren Abstecher zur re:publica bei ihrem Arbeitgeber als Bildungsurlaub zu beantragen. Oder korrekter: hatten. Denn die Frist für eine Antragsstellung endete im März. Und außerdem gilt dies bis dato laut Angaben der Organisatoren nur für Menschen aus den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hamburg.

Kommt Sascha Lobo?

Sascha wer? Ach kommen Sie, den kennen Sie auch. Das ist der noch relativ junge Mann, der öfters mal in einer abendlichen Talkshow sitzt, um als Experte über das Internet zu sprechen. Oder Sie haben mal auf seine Kolumne "Die Mensch-Maschine" bei Spiegel Online geklickt, weil er auf dem blau-hinterlegten Teaserbild mit seiner roten Irokesenfrisur so heraussticht. Herr Lobo hat vor zwei Jahren für einen kleinen Eklat gesorgt, als er die Teilnahme an der re:publica verweigert hatte. Grund war seine umstrittene "Rede zur Lage der Nation" aus dem Vorjahr, in der er die Internetgemeinde als "Hobbylobby" bezeichnete und sie für ihr Desinteresse am NSA-Überwachungsskandal kritisierte. Deshalb wurde Lobos Rückkehr 2016 auch mit Spannung verfolgt. Und kommt er in diesem Jahr? "Ja, Sascha Lobo ist natürlich dabei", sagte re:publica-Sprecher Paul Berschick rbb|24. Demnach wird Lobo am ersten Konferenztag eine Rede zur Diskurskultur im Netz halten.