Der erste Tag der elften re:publica machte ihrem Motto alle Ehre: "Love out Loud" - also ein Aufruf zu mehr digitaler Liebe und Achtung. Der Umgang mit Hasskommentaren und Trollen stand im Mittelpunkt. Unter den Gastrednern waren Carolin Emcke und Sascha Lobo. Von Mareike Witte

In ihrer Eröffnungsrede "Reflexion über Liebe und Empathie, on- und offline" griff die Publizistin Carolin Emcke das Thema auf: Zu lieben oder nicht zu lieben, ließe sich nicht beschließen, sagt die Friedenspreisträgerin. Dabei spielte sie auch auf ihre eigene Homosexualität an.

"Lasst uns Liebe organisieren" – diesen Appell hatte die Bloggerin Kübra Gümüşay im vergangenen Jahr ins digitale Rund der re:publica geschickt . Und mit "Love Out Loud" als Claim für die gesamte Konferenz 2017 nahmen die Veranstalter dies nun auf. Denn groß ist die Sorge um die Umgangsformen im Netz und breit ist die Debatte darüber, wie man denn umgehen soll mit so viel Destruktion. Welches sind die Wege hin zu konstruktiven Debatten?

Ähnlich wie für Emcke steht auch für das Think/Do-Tank Betterplace Lab die Vernetzung im Mittelpunkt. Im September soll eine deutschlandweite Vernetzungsstelle in Berlin an den Start gehen – "für Gegenrede, positive digitale Meinungskultur und gegen Hass im Netz." Carolin Silbernagl vom Betterplace Lab ist auf die re:publica gekommen, um noch mehr Mitstreiter zu gewinnen. Die digitale Zivilgesellschaft soll so eine gemeinsame, starke Stimme erhalten, in den ersten zweieinhalb Jahre finanziert durch die Robert Bosch Stiftung. Mit dabei sind laut Silbernagl unter anderem die Neuen deutschen Medienmacher, die Amadeu Antonio Stiftung und das Projekt #ichbinhier.

Bundesjustizminister Heiko Maas plant neue gesetzliche Regelungen und will strafbaren Inhalten in den sozialen Netzwerken den Kampf ansagen. Dazu zählt, dass Nutzer Hassbotschaften leichter melden können sollen und Unternehmen verpflichtet werden sollen, offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Beschwerdeeingang zu löschen oder zu sperren.

re:publica-Mitbegründer Markus Beckedahl sieht die Kommunikations- und Pressefreiheit in Deutschland durch derartige Gesetzesentwürfe bedroht. Er kritisierte das Vorhaben in seinem netzpolitischen Jahresrückblick "LOL, rights?!" als "gut gemeint", aber "nicht so gut gemacht". Problematisch ist laut Beckedahl, dass die Plattformen hier in die Rolle von "Richtern und Henkern" gebracht werden, die zu entscheiden hätten, was unter die Meinungsvielfalt in Deutschland fiele. Er plädierte für eine bessere Durchsetzung des deutschen Rechts und für ein klares Widerspruchsrecht, wenn ein eigener Post gelöscht wird.

Ein weiteres Problem in Deutschland sei die mangelnde Medienbildung, so Beckedahl. In Zukunft wünsche er sich dafür ein bis zwei Euro pro Bürger im Jahr in den Haushalten der 16 Bundesländer, statt wie bisher 1 bis 20 Cent. Denn jeder Nutzer habe eine große Verantwortung in den sozialen Medien: Wer in den sozialen Medien etwas postet, werde zum Sender und könne Falschmeldungen verbreiten.