Schwerpunkt Sextech auf der re:publica - Mit Technik zur Liebe

09.05.17 | 18:33 Uhr

Dating-Apps auf Smartphones sind heutzutage Normalität. Ihre Nutzer versuchen so die große Liebe zu finden - oder zumindest ein bisschen Sex. Die re:publica in Berlin zeigt, wie massiv digitale Technologien unser Intimleben beeinflussen. Von Thomas Blecha

Wie habt ihr euch kennengelernt? Hieß es vor gut zehn Jahren noch: in einer Bar, bei der Arbeit oder im Fitnessstudio, so lautet die Antwort auf diese Frage heute immer öfter: über Tinder. Für Smartphone-Nutzer sind solche Dating-Apps zur Normalität geworden. Wischend zum nächsten "Match" hoffen sie damit, der Einsamkeit zu entkommen. Irgendetwas scheint nicht mehr mit der Liebe im 21. Jahrhundert zu stimmen. Das legt zumindest die diesjährige re:publica nahe, bei der mehrere Sprecher sich dem menschlichen Sexualverhalten im digitalen Zeitalter widmen. Sie alle beschäftigen sich mit der gleichen Frage: Wie sehen Sex und Beziehungen der Zukunft aus und machen sie die Menschen glücklicher?

Friedeman Karig hat ein Buch über Polyamorie geschrieben - und viel Wut geerntet

Viele vermissen ein Sexleben

So spricht der Journalist Friedemann Karig vor vollen Rängen auf der Hauptbühne über sein Buchprojekt "Wie wir lieben", für das er mehrere "Poly-Paare" besucht und interviewt hat - also Menschen, die mit mehreren Sexualpartnern gleichzeitig verkehren. Weil Karig vor allem im Netz viele wütende Reaktionen auf die "Vielliebe" bekommen hat, fragt er sich: Warum sind heterosexuelle, monogam lebende Menschen scheinbar so unglücklich? Laut Karig zeigen Umfragen, dass unter den Befragten mehr als die Hälfte ihre sexuellen Wünsche nicht erfüllt sehen und sich eher in Affären flüchten, als ihre Beziehungen zu retten. Auch Journalistin und Bloggerin Theresa Lachner erhält von den Lesern ihres Blogs "Lvstprinzip" dieses Feedback. "Sie schreiben mir, dass sie zwar kein Problem mit ihrer Sexualität haben, aber mit ihrem Sexleben. Denn sie haben keins", erzählt Lachner bei ihrem re:publica-Talk "Ficken für den Weltfrieden". Während Karig glaubt, dass digitale Technologien die Probleme mit der Liebe nicht lösen werden, ist Lachner optimistischer: "Apps wie Tinder finde ich generell gut. Sie sind sehr demokratisch, weil man über sie potentiell eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Menschen kennenlernen kann", sagte Lachner zu rbb|24.

Mit "Sextech" wieder Verbindungen aufnehmen

Kennenlernen ist das eine, wirklicher Sex das andere. Das Zauberwort bei vielen re:publica-Talks zum Thema lautet: Sextech. Wenn schon keiner mehr ein richtiges Intimleben hat, soll er mit Hilfe von Pornografie, Sexspielen und Toys Verbindung zu anderen Menschen aufnehmen. "Die Sextech-Industrie ist geschätzt fast 100 Milliarden Dollar wert", sagt die feministische Künstlerin und Sexualtherapeutin Maya Magnet. Sie findet die neuen digitalen Sex-Toys positiv und präsentiert auf der re:publica neben alternativen Porno-Webseiten, auf denen "normale" Menschen intim werden, etwa auch ein interaktives Spiel, bei denen Männer oder Frauen über einen Touchscreen eine digitale Klitoris stimulieren können. Für Magnet eine Möglichkeit, mit Hilfe von Technologie etwas über Sex zu lernen. Sextech könne Menschen wieder miteinander in Verbindung bringen, sagt sie, zum Beispiel mit einer Kuss-App für Paare in einer Fernbeziehung (Ja, auch diese App gibt es bereits).

Das Startup "Amorelie" verlost auf der re:publica Sextoys

App-gesteuerte Vibratoren und Cockringe

Während Kulturpessimisten mit den Köpfen schütteln, können re:publica-Besucher sich einige Sextech-Produkte in der Station Berlin ansehen. "Wir haben zum Beispiel einen Vibrator, mit dem man neben sexueller Stimulation auch den Beckenboden trainieren kann", erklärt Anne Gröschel, Sprecherin des Berliner Start-ups "Amorelie", das über einen Onlineshop Sextoys vertreibt. "Der Vibrator ist über eine App steuerbar, die ähnlich wie die Lauf-Apps für Jogger die täglichen Übungen protokolliert." Neben den ans WLAN-angeschlossenen Vibratoren und Cockrings versucht das Unternehmen auch VR-Porn-Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. So können aufgeschlossene Konferenzbesucher in Berlin mit einer Virtual-Reality-Brille in eine (zugegeben: animierte) Sexszene eintauchen und per Joystick deren Verlauf beeinflussen. "Solche VR-Pornos werden bislang vor allem von Männern benutzt. Das positive dabei ist, dass sie darin auch die Rolle der Frau einnehmen und sich quasi beim virtuellen Sex selbst beobachten können", meint Therapeutin Maya Magnet.

