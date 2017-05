Die re:publica in Berlin - Mit mehr Liebe gegen Mausrutscher und Hass-Trolls

07.05.17 | 12:55 Uhr

Das Internet ist kaputt, hieß es vor drei Jahren. Mittlerweile sind es scheinbar auch seine Nutzer. Doch was die digitale Gesellschaft den Hasskommentaren und Shitstorms im Netz entgegenzusetzen hat, wird ab Montag bei der 11. Ausgabe der re:publica debattiert. Gelacht werden soll aber auch. Von Thomas Blecha



Eine "Trending Topic" ist sie noch nicht, aber das wird sich ab Montag ändern. Dann startet die nächste Ausgabe der re:publica in Berlin - mittlerweile die größte Internetkonferenz in Europa. Nicht nur die wachsende Anzahl an "digitalen Nerds", deren Twitter-Profilbilder das bunte "Love out loud"-Plakat ziert, sondern auch die Werbe-Tafeln in Berlins U-Bahnen oder die mit "re:inwerfen" getaggte BSR-Mülleimer weisen auf das dreitägige Event am Gleisdreieck hin.

Das diesjährige Motto "Love out loud" gibt auch den Ton vor, der bei der 11. re:publica angeschlagen werden soll. In Zeiten von Hatespeech, Fake News, Filterblasen und Shitstorms sollen Alternativen und Lösungsansätze diskutiert werden, wie wieder ein - mal einfach gesagt - menschlicherer Umgang erreicht werden kann. "Wir wollen damit die Verrohung der Diskussionskultur und deren Folgen thematisieren, aber auch alle Besucher motivieren, rauszugehen und ein Gegennarrativ zu setzen", sagte re:publica-Mitbegründer Markus Beckedahl dem rbb vorab. "Dieser Hass kommt von einer kleinen Minderheit, wir aber sind die große Mehrheit."

Markus Beckedahl glaubt an das Gute im Netz

Viele Absagen von US-Rednern

Dem Glaubenssatz "Lies niemals die Kommentarspalten!", da diese vor Hass überquellen, soll etwas entgegengesetzt werden. Welche Diskussionskultur wollen wir? Konfrontativ oder konstruktiv? Und welche Rolle spielen technische Entwicklungen dabei? Für Vorträge und Workshops zu diesen und weiteren Themen stehen fast 1.000 Redner aus den unterschiedlichsten Branchen und Ländern bereit, die an den drei re:publica-Tagen ihre Projekte vorstellen und mit dem Publikum diskutieren werden. "Wir hatten in diesem Jahr das Problem, amerikanische Forscher mit Migrationshintergrund als Redner zu gewinnen. Viele haben uns abgesagt, weil sie nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten Angst haben, das Land zu verlassen und nicht wieder hineinzukommen", so Markus Beckedahl.



Die globale Politik wird bei der Konferenz genauso eine Rolle spielen wie die deutsche. Kein Wunder, dass sich im Jahr der Bundestagswahl auch prominente Bundespolitiker nicht die Gelegenheit nehmen lassen, bei der re:publica zu sprechen. So haben sich etwa Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (beide SPD) und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) angekündigt. Für Berlin wird der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei der Eröffnungsrede sprechen.

Rahmenprogramm soll für den Spaßfaktor sorgen

Neben einigen Politikern stemmen aber vor allem Wissenschaftler, Blogger, Medienschaffende, Unternehmer, Medienkünstler und Internetaktivisten das Programm. "Die Backgrounds der Teilnehmer sind dermaßen unterschiedlich. Da kann es passieren, dass der Konzernchef neben dem Aktivisten steht und beide die gleichen Themen diskutieren", so Beckedahl. Sie alle eine das Interesse, sich kritisch über gesellschaftliche und technische Entwicklungen austauschen zu wollen.



Ganz bier-ernst soll es aber auch in diesem Jahr nicht werden - immerhin ist die re:publica einst als Treffen von Bloggern und anderen Nerds gestartet. Für den Spaß soll das umfangreiche Rahmenprogramm sorgen. Neben ein paar Bands, deren Namen die Oganisatoren bei der jüngsten Pressekonferenz noch nicht verraten wollten, gibt es eine Bingo-Session, Meme-Jeopardy, Urban Sketching, ein Laser-Webmaschinen-Workshop oder auch "heiteres Geräteraten mit dem Techniktagebuch".

Der rbb erstmals bei der @re:publica

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg wird bei der 11. Ausgabe mit zwei Panel-Diskussionen am Dienstag zu Fake News (11.15 Uhr, Bühne 4) und Datenjournalismus (16.15 Uhr, Bühne 4) im Programm vertreten sein. Außerdem präsentiert sich der rbb gemeinsam mit dem WDR zum ersten Mal an einem eigenen Stand. Dort findet sich an den drei Konferenztagen auch das #rbbTalkLab, in dem Journalistinnen und Journalisten stündlich mit interessanten Gästen diskutieren, was Gesellschaft, Medien sowie rbb und ARD als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten umtreibt. Datenjournalismus, Virtual Reality, die Zukunft des Fernsehens, Chatbots und Snapchat - viele Themen sollen beim #rbbTalkLab auf den Tisch kommen.



Der WDR stellt mit "Der Kölner Dom in 360° und VR", "Ihre Wahl - Der Kandidatencheck" und "Inside Auschwitz" drei Programmprojekte vor, die derzeit im Rennen um den Grimme Online Award sind. Außerdem präsentiert der Sender sein Projekt "Türkei unzensiert", das Journalisten, die aus der Türkei kommen oder über die Türkei berichten, eine Stimme geben soll.



