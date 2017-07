Vier Dutzend Parteien dürfen an der Bundestagswahl teilnehmen. Acht davon sind bereits im Bundestag oder zumindest in einem oder mehreren Landtagen. Alle anderen hat der Bundeswahlausschuss zwar zugelassen, sie müssen aber demnächst die notwendige Mindestanzahl von Unterstützer-Unterschriften vorbringen. Erst dann können sie ihre Kandidaten auf Kreis- oder Landesebene aufstellen.

Setzt Berlin mal wieder einen neuen politischen Trend? In der Hauptstadt hat sich Deutschlands erste Hip-Hop-Partei gegründet. "Die Urbane" feierte in Friedrichshain ihren "Gründungs-Jam". Jetzt ist auch das Parteiprogramm da - und es geht nicht nur um Städtethemen.

Aus Berlin bewerben sich aber auch ein paar Neugründungen: Zum Beispiel die HipHop-Partei Die Urbane, die den HipHop als globale, emanzipatorische Bewegung versteht, deren Werte sie in die Politik und die gesamte Gesellschaft bringen wollen. Im vorläufigen Parteiprogramm steht viel Atmosphärisches, ein endgültiges Programm wollen Die Urbanen noch nachreichen.

Traurige Aktualität besitzt der Anlass, aus dem heraus sich im Februar 2016 die Mieterpartei gegründet hat. Sie tat das im Prenzlauer Berg, wo in den vergangenen Jahren viele Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden. Die Partei will sich nicht nur für bezahlbare Mieten einsetzen, sondern auch gegen Altersarmut und für Umverteilung kämpfen. Denn – so ihr Fazit – arme Leute mieten, reiche Leute kaufen Wohnraum.