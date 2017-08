AfD will Wahlplakate per Video bewachen lassen

Die Plakate seiner Partei würden in Seelow, Lebus und weiteren Orten entweder komplett abgerissen oder zerstört, sagte der Politiker aus dem Oderbruch im rbb. "Auf der Verbindungstraße nach Frankfurt (Oder) haben wir einen Verlust von 100 Prozent", so Wiese.

Nach der Zerstörung von Wahlkampfplakaten seiner Partei will der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Franz-Josef Wiese die Plakate seiner Partei per Video überwachen lassen.

Per Pressemitteilung hat Wiese deswegen Bürger aufgerufen, gegen 50 Euro ihre Fensterbretter zur Verfügung zu stellen, um dort Kameras mit Blick auf die Wahlwerbung aufzustellen. "So stellen wir fest, wann und durch wen das Plakat entfernt wurde", so der Plan von Wiese.