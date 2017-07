Auf den Berliner Wahlzetteln zur Bundestagswahl im Herbst wird die NPD voraussischtlich nicht zu finden sein. Der Landeswahlausschuss hat ihr die Zulassung verweigert. Auch eine zweite Landesliste fiel durch. In Brandenburg hingegen lief es glatter.

Gegen die Entscheidung können die Vertrauenspersonen der Parteien innerhalb von drei Tagen Beschwerde an den Bundeswahlausschuss einlegen. Spätestens am 3. August 2017 muss der Bundeswahlausschuss über die Beschwerde entscheiden.

Ebenfalls zurückgewiesen wurde die Landesliste der Partei DIE VIOLETTEN. Hier wurde die Zahl der erforderlichen 2.000 Unterstützungsunterschriften nicht erreicht, so der Ausschuss. Alle anderen 24 Landeslisten wurden vom Berliner Wahlausschuss zugelassen.

Die Partei habe ihre Vertreterliste einen Monat zu früh gewählt, teilte der Sprecher des Landeswahlausschusses mit. Frühestens hätte die Wahl laut Gesetz am 23. März 2016, 29 Monate nach dem ersten Zusammentreten des jetzigen Bundestages, erfolgen dürfen. Die Berliner NPD hatte aber bereits am 19. Februar gewählt, hieß es. Aufgrund der Strenge des Wahlgesetzes habe die Landesliste zurückgewiesen werden müssen. Die Vertreterliste wird von den Mitgliedern bestimmt, um die Landesliste zu wählen.

Die Berliner Landesliste der NPD ist wegen eines Formfehlers nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Das gab der Berliner Landeswahlausschuss für die Bundestagswahl am Freitag bekannt.

Der Brandenburger Wahlausschuss ließ am Freitag die Landeslisten aller Parteien, die einen Antrag gestellt hatten, zu. 15 Parteien dürfen dort zur Bundestagswahl antreten. Sie seien nach Prüfung aller Unterlagen zugelassen worden, teilte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Freitag mit. Dem Landeswahlausschuss gehören neun Mitglieder an. Festgelegt wurde auch die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel.

Mit der Zweitstimme entscheiden sich die Wähler für die Landesliste einer Partei. Von rund 600 Bundestagsmandaten werden die Hälfte über diese Landeslisten vergeben, die nur von Parteien eingereicht werden können. Mit der Erststimme wählt man den Kandidaten aus seinem Wahlkreis.