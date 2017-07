Die Landeswahlausschüsse in Berlin und Brandenburg entscheiden heute darüber, welche Parteien mit Landeslisten bei der Bundestagswahl antreten dürfen.



In Berlin haben 26 Parteien solche Landeslisten eingereicht. In Brandenburg wollen 15 Parteien mit Landeslisten bei der Bundestagswahl antreten. Viele Parteien mussten dazu 2.000 Unterschriften von Unterstützern einreichen.



Ausgenommen davon waren die Parteien, die schon im Bundestag oder mindestens einem deutschen Landtag vertreten sind: CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP, AfD und Freie Wähler. Bei der Bundestagswahl 2013 waren in Berlin 17 Parteien mit Landeslisten angetreten, bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im vergangenen Jahr 21.



Mit der Zweitstimme entscheiden sich die Wähler für die Landesliste einer Partei. Von rund 600 Bundestagsmandaten werden die Hälfte über diese Landeslisten vergeben, die nur von Parteien eingereicht werden können. Mit der Erststimme wählt man den Kandidaten aus seinem Wahlkreis.