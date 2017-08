Beatrix von Storch hat Stellung bezogen: Erstmals hat sich die Berliner AfD-Spitzenkandidatin offen für einen Parteiausschluss des umstrittenen Thüringer Landeschefs Björn Höcke ausgesprochen. Anders als ihr Brandenburger Kollege Alexander Gauland, der die Rechtspopulisten in den bundesweiten Wahlkampf führt, sagte Storch im Sommerinterview mit dem rbb: "Dafür habe ich gestimmt, und dafür bin ich, und darüber entscheiden jetzt die Schiedsgerichte - so ist das in demokratisch aufgebauten Parteien."

Gleichzeitig machte von Storch keinen Hehl daraus, weiterhin an den bekannten Positionen der Partei festzuhalten, insbesondere in der Flüchtlingspolitik. Die Situation in Berlin und in ganz Deutschland müsse sich verbessern, "indem wir die Grenzen schließen, indem wir die Migration regeln, indem wir die Menschen, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, nicht einreisen lassen und indem wir erklären, dass wir mehr Menschen nicht aufnehmen können", sagte von Storch im Gespräch mit rbb-Reporterin Agnes Taegener. Ein Land, das seine Grenzen komplett öffne, sei "nicht weltoffen, sondern dumm".