Viele Jahre hatten SPD und Linke in Brandenburg das Sagen - doch die CDU holte auf, und anders, als es die landespolitische Konstellation vermuten lässt, gingen die Direktmandate bei der Bundestagswahl 2013 bis auf eine Ausnahme alle an die CDU.

Sollte es dazu kommen, würde es die SPD im Bundestag noch etwas schwerer haben - wobei eine Ablösung von Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Umfragen schon jetzt als unwahrscheinlich gilt. In dieser Situation hält Stübgen eine Fortsetzung der Großen Koalition für die wahrscheinlichste Variante - auch wenn diese Option "keiner will". Zwar gebe es auch mit der FDP große Schnittmengen, doch in der Legislaturperiode zwischen 2009 und 2013 sei es mit den Liberalen nicht besonders gut gelaufen: "Das waren nicht die besten Erfahrungen", sagte Stübgen im rbb-Sommerinterview.

Die Abkehr von der Kohle ist ein wichtiges Thema im Bundestagswahlkampf der brandenburgischen Grünen. Falls sie in die Regierung kommen, wollen sie die 20 dreckigsten Kraftwerke sofort abschalten. Doch ganz so einfach ist das nicht, erklärt die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock.

Die FDP will wieder in den Bundestag. In Berlin setzt sie dabei - wie schon bei der Abgeordnetenhauswahl - auf das Thema Flughafen Tegel. Der Berliner Spitzenkandidat Christoph Meyer hat aber auch etwas anderes auf der Agenda: die steigenden Mieten.

Alexander Gauland ist einer der beiden Spitzenkandidaten der AfD bei der Bundestagswahl. Mit ihr will er erstmals in den Bundestag ziehen. Im rbb-Sommerinterview verteidigt der 76-Jährige seinen umstrittenen Parteikollegen Björn Höcke und kündigt "thematische Zuspitzungen" an.

Eine Bedingung stellt Stübgen allerdings schon heute: "Ich würde keinem Koalitionsvertrag zustimmen, der festschreibt, dass die Braunkohle hier einfach per Dekret abgeschaltet wird." Die Spitzenkandidatin der Grünen in Brandenburg, Annalena Baerbock, hatte im rbb-Sommerinterview bekräftigt, bis bis 2030 komplett aus der Kohle auszusteigen, allerdings müsse dies, ähnlich wie der Hauptstadtumzug, mit einer Art Staatsvertrag geregelt werden.

Angesprochen auf das Regierungsprogramm der CDU, sagte Stübgen, dass auch in den kommenden Jahren sehr viel zu tun sei. So müsse beispielsweise die Situation ländlicher Räume verbessert werden. Das betreffe auch seinen eigenen Wahlkreis in Elbe-Elster, wo dringend schnelles Internet geschaffen werden müsse. "In diesem Bereich wollen wir ganz massiv investieren, Bundesmittel einsetzen. Und bis 2022 wirklich eine Absicherung haben", sagte Stübgen im Gespräch mit rbb-Reporterin Tina Handel.

Was die Zukunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel angeht, wollte Stübgen keine Prognose abgeben. Die Entscheidung, auch diesmal wieder anzutreten, sei Merkel nicht leichtgefallen, und es werde darauf ankommen, wie lange sie selbst noch Kanzlerin bleiben wolle. "Aber ich glaube auch, dass es irgendwann einen Wechsel geben wird", sagte der Brandenburger CDU-Politiker. Ein Wechsel zur Hälfte der Legislatur-Periode sei "eine mögliche Variante" - das könne man jetzt aber noch nicht vorhersagen.