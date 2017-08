Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl können die Wahlberechtigten in Berlin bereits ihre Stimme abgeben.



Von Montag an ist die Briefwahl möglich. Dabei haben die Wähler zwei Möglichkeiten: Sie können die Unterlagen beim Wahlamt ihres Bezirks anfordern, diese zu Hause ausfüllen und per Post kostenlos zurückschicken. Wähler können aber auch direkt in die für sie zuständige Briefwahlstelle gehen und dort gleich ihre Stimme abgeben.