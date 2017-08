In Brandenburg kämpft FDP-Spitzenkandidatin Linda Teuteberg für das große Ziel, ihrer Partei wieder in den Bundestag zu verhelfen. Weil der BER noch auf sich warten lässt, spricht sie sich wie ihre Berliner Parteifreunde für die Offenhaltung des Flughafens Tegel aus. Für den Nahverkehr fordert Teuteberg mehr Wettbewerb.

Am Tag der Bundestagswahl können die Berliner auch über die Offenhaltung des Flughafens Tegel entscheiden. Sollte der Volksentscheid zugunsten eines Weiterbetriebs ausgehen: Wie verbindlich wäre diese Entscheidung? Und was müsste noch passieren?

Lobende Worte findet Teuteberg für den Brandenburger Bahnverkehr. Der Wettbewerb im Nahverkehr sei etwas Positives, da es sonst in Brandenburg auf manchen Strecken gar keinen Betrieb gäbe. Sie forderte jedoch von den privaten Bahngesellschaften, noch mehr Regionalstrecken als bisher zu übernehmen. "Wir sind in der Verantwortung, noch einmal zu gucken, ob die Regeln dafür ausreichend und gut sind, so dass gute private Anbieter auch zum Zuge kommen, auch für attraktive Strecken", sagte Teuteberg. "Das gilt es eher auszubauen, auch zum Wohle der Bahnkunden."

In der Bildungspolitik setzt die Brandenburger FDP auf Bildungsgutscheine sowie mehr Geld für Schulsanierungen und bessere Technik. Bildungsgutscheine seien ein Instrument, um Vielfalt zu sichern. "Es bleibt dabei, dass allgemeinbildende Schulen zu unterhalten eine staatliche Aufgabe ist, es soll aber auch freie Träger geben", sagte Teuteberg, die seit 1998 für die Liberalen aktiv ist.



In jüngsten Umfragen zur anstehenden Bundestagswahl kommt die FDP bei allen Meinungsforschungsinstituten auf acht bis neun Prozent. Dies würde den Einzug in den Deutschen Bundestag bedeuten; aus Brandenburg ist jedoch traditionell nicht der Großteil an Stimmen für die Liberalen zu erwarten. Laut aktuellem Brandenburg Trend von infratest dimap für Brandenburg aktuell würden die FDP in Brandenburg 2,5 Prozent der Stimmen erhalten. "Die FDP hat es insgesamt in Ostdeutschland etwas schwieriger, trotzdem gibt es liberal gesinnte Brandenburger", ist die 36-Jährige überzeugt.