Was wäre, wenn sie rechnerisch möglich wäre - die sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP? Lisa Paus, Spitzenkandidatin von Bündnis90/Die Grünen in Berlin, würde ein solches Bündnis für "extrem schwierig" halten. Zu groß wären die politischen Unterschiede.

Nicht ganz untypisch für eine grüne Spitzenkandidatin, erscheint Lisa Paus mit einem grünen Damenfahrrad zum verabredeten Termin in der Kleingartenanlage am Westkreuz - und macht gleich zum Auftakt deutlich, worum es ihr geht: Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, aber auch Rückzugsgebiete zu erhalten, in denen man sich vom Großstadttrubel erholen kann. Trotz Wohnungsnot könne nicht jede freie Fläche in Berlin einfach zu Bauland erklärt werden, sagte Paus im Sommerinterview mit der rbb-Abendschau.

Wenn freie Flächen, wie die am Westkreuz zum Beispiel, keine Zufahrten hätten und zudem stark lärmbelastet seien, sei bezahlbarer Wohnraum dort "nicht finanzierbar" - auch, wenn die Investoren das gerne wollten. Stattdessen sollten auf solchen Flächen zusätzliche Grünanlagen entstehen, sagte die Grünen-Politikerin.

Die Grünen würde keine Konstellation ausschließen, ihr fehle aber die Fantasie, wie mehr Ökologie mit einer FDP gehen solle, "die bei der Energiepolitik stärker bei Trump ist als in Deutschland, die bei Sozialfragen Politik für die oberen Zehntausend macht statt für die Breite der Gesellschaft". Dasselbe gelte für die CSU, der sie in einer Koalition klar machen müsste, "dass Weltoffenheit und eine Obergrenze nicht zusammengehen, das finde ich extrem schwierig".

Grüne Grundpositionen, zum Beispiel beim Thema Ökologie oder in der Flüchtlingsfrage, sind auch der Grund dafür, dass sich Paus ein mögliches Dreierbündnis mit Union und FDP nach der Bundestagswahl nur schwer vorstellen kann.

Zweite Station des Sommerinterviews ist das Vereinshaus der "Bahn-Landwirtschaft". Hier in Charlottenburg Wilmersdorf gilt inzwischen jedes fünfte Kind als arm, doch was will Lisa Paus dagegen tun?

Um Familien und Alleinerziehende besser zu stellen, fordert sie, das Ehegattensplitting sukzessive abzuschaffen und eine einkommensunabhängige Grundsicherung für Kinder einzuführen - in Höhe von mindestens 300 Euro pro Monat und Kind. So könne die Ungerechtigkeit, dass nur der Trauschein, nicht aber die Kinder unterstützt würden, beendet werden, sagte Paus dem rbb. Die Steuergesetze in Deutschland würden "eher zum 20. Jahrhundert passen, aber nicht zum Familienvielfalt des 21. Jahrhunderts".