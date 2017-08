Obdachlose in Berlin dürfen sowohl an der Bundestagswahl als auch am Volksentscheid über den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel teilnehmen. Das teilte die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin in Berlin am Donnerstag mit.



Demnach können auch Personen teilnehmen, die nicht im Melderegister eingetragen sind.

Sie müssten allerdings die Aufnahme in das Wählerverzeichnis selbst beantragen. Obdachlose oder - wie es amtlich heißt: „Personen ohne festen Wohnsitz“ - sollten den Antrag am besten beim Wahlamt des Bezirkes stellen, in dem sie sich gewöhnlich aufhalten.