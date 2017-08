Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung und mehr: In Zeiten des Terrors fordern Politiker immer mehr Befugnisse für die Behörden. Petra Pau erteilt dem im rbb-Sommerinterview eine klare Absage. Außerdem fordert sie erneut, niemanden in Kriegsgebiete abzuschieben und "totes Kapital" stärker zu besteuern.

Zum Thema Soziale Gerechtigkeit präsentiert die Linke eine abgespeckte Version des bedingungslosen Grundeinkommens. "Wir möchten eine sanktionslose Mindestsicherung von 1.050 Euro", sagte Pau dem rbb. Diese Mindestsicherung solle Bedürftigen ohne aufwendige Anträge beim Amt zustehen und es den Beziehern ermöglichen, anrechnungsfrei nebenher zu arbeiten. Gegen die steigende Kinderarmut solle eine Kinder-Grundsicherung eingeführt werden. Es dürfe keinen Unterschied machen, ob ein Kind am Kastanienboulevard in Hellersdorf oder am Ku’Damm geboren wird.

Nach der Finanzierung - Stichwort "Reichensteuer" - gefragt sagte Pau: "Es geht platt gesagt nicht darum, dem einen etwas wegzunehmen und es dem anderen zu geben. Es geht darum, Gerechtigkeit walten zu lassen und um Chancengleichheit." Die Linke bekenne sich dazu, dass "wir Reichtum wieder besteuern wollen. Das passiert derzeit nicht in dieser Gesellschaft." Man wolle keine Unternehmen enteignen. "Aber totes Kapital, also Menschen, die nur von den Zinsen ihrer Millionen oder Milliarden leben, wollen wir entsprechend dem Grundgesetz zur Finanzierung der Gesellschaft heranziehen."

Trotz der gestiegenen Kriminalität durch Zuwanderer hält Pau an ihrer Forderung fest, niemanden in Kriegsgebiete abzuschieben. Sie fordert vielmehr ein Bleiberecht für alle Geflüchteten. "Wenn jemand eine Straftat begeht, dann muss er nicht nur dingfest gemacht werden, sondern auch einer Bestrafung zugeführt werden. Und natürlich muss man sich die Statistiken anschauen: Was ist Gewaltkriminalität (…) und wie wird man dieser Sache Herr? In jedem Fall nicht, in dem man alle Zugewanderten kriminalisiert und unter die Unsicherheit einer plötzlichen Abschiebung stellt, sondern Integration funktioniert nur mit Sicherheit, dass man auch eine Perspektive hat."

Das sei die Position der Linken zum Abschiebestopp. "Es ist ja irrwitzig, dass wir Menschen, die vor Krieg geflohen sind, jetzt wieder in Kriegsgebiete schicken. Und das steckt auch hinter der Forderung eines Bleiberechtes für diejenigen, die hier anerkannt sind."