Helmut Krüger Potsdam Samstag, 29.07.2017 | 20:21 Uhr

Die FDP ist ja schon vom Prinzip her die allererste Partei, die dafür steht, dass alles, was was technisch möglich ist, gefälligst auch gemacht werden muss. Koste es, was es wolle, habe es Folgen, was es wolle. Von Kultur, die nicht nur sagt, was sein soll, sondern auch besagt, was nicht sein soll, keine Spur. So auch beim Milieuschutz, bei den gewachsenen Strukturen von Kiezen.



Für mich ist das somit ziemlich kulturlos, wer denn die Kultur vom Kern her versteht und nicht nur als zugelegtes PR-Beiwerk.



Wer für hemmungslosen Fortschritt ist, ist bei der FDP gut aufgehoben. Wer meint, dass alles, was mit menschlchem Zusammenleben zu tun hat, immer auch seine Grenze finden muss, wendet sich eben besser woanders hin.