Alexander Gauland ist einer der beiden Spitzenkandidaten der AfD bei der Bundestagswahl. Mit ihr will er erstmals in den Bundestag ziehen. Im rbb-Sommerinterview verteidigt der 76-Jährige seinen umstrittenen Parteikollegen Björn Höcke und kündigt "thematische Zuspitzungen" an.

Im Sommerinterview mit dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell sagte Gauland: "Was ich abgelehnt habe und weiterhin ablehne, ist ein Ausschlussverfahren, das zu dauernden Kämpfen in den Landesverbänden führt." Höcke habe sich für seine umstrittene Dresdner Rede öffentlich entschuldigt. Damit müsse es gut sein, sagte Gauland.

Trotz zuletzt sinkender Zustimmung bei der Sonntagsfrage hält Gauland, der zur Bundestagswahl in Frankfurt (Oder) kandidiert, die AfD für wichtig für die politische Auseinandersetzung in Deutschland. Echte politische Diskussionen in diesem Lande gebe es nicht mehr, sagte er im Interview. Für den Wahlkampf kündigte er "thematische Zuspitzungen" in der Einwanderungsdebatte an.

Die AfD habe die CDU bisher ein Stück weit zur Vernunft gedrängt, der Kanzlerin sei es gelungen, die Bilder aus dem Fernsehen zu vertreiben. "Aber die Probleme kommen erst jetzt in der Gesellschaft an", so Gauland. "Überall merken die Menschen, was Massenimmigration von Fremden bedeutet." Für eine Zuspitzung im Wahlkampf sei deshalb keine Provokation nötig.



Persönlichen Kontakt zu muslimischen Einwanderern habe er nicht, räumte Gauland ein. Daran sei er nicht interessiert.