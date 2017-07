Die Abkehr von der Kohle ist ein wichtiges Thema im Bundestagswahlkampf der brandenburgischen Grünen. Falls sie in die Regierung kommen, wollen sie die 20 dreckigsten Kraftwerke sofort abschalten. Doch ganz so einfach ist das nicht, erklärt die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock.

Die Brandenburger Bundestags-Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen will sich nicht darauf festlegen, welche Kohlekraftwerke in Brandenburg vom Netz gehen müssen, falls ihre Partei an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein sollte. "Es wäre verantwortungslos zu sagen, ich habe hier eine abschließende Liste", sagte Annalena Baerbock im Sommerinterview mit dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell. Zuerst müsse klar sein, wie sich die Abschaltung einzelner Kraftwerke auf die Stabilität der Energieversorgung auswirke.