Knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl ist die Berliner SPD in den Straßenwahlkampf gestartet. Ziel der Sozialdemokraten sei es, am 24. September in der Hauptstadt stärkste

Partei zu werden, sagte Spitzenkandidatin Eva Högl am Rande einer Veranstaltung im Stadtteil Wedding.



Hauptthemen im Wahlkampf seien soziale Gerechtigkeit, die Mietenpolitik und das Zusammenleben in der Stadt, etwa die Integration der Zuwanderer. In der "heißen Wahlkampfphase" setzt die SPD unter anderem auf Teams, die mit Bussen in der Stadt unterwegs sind. Ab dem ersten August-Wochenende werden Wahlplakate aufgehängt.