Video: Abendschau | 22.08.2017 | Dorit Knieling

Canan Bayram und Cansel Kiziltepe - Friedrichshainerin gegen Kreuzbergerin

22.08.17 | 20:09 Uhr

Bei der letzten Bundestagswahl musste sich Cansel Kiziltepe von der SPD in ihrem Wahlkreis noch Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele geschlagen geben. Doch der tritt nicht mehr an. Nun hat Kiziltepe gegen Ströbeles Nachfolgerin Canan Bayram ganz gute Chancen. Von Dorit Knieling

Das Besondere am Berliner Wahlkreis 83 Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost ist, dass dort Hans-Christian Ströbele vier Mal hintereinander das einzige Direktmandat für die Grünen bundesweit geholt hat. In einigen Wahlbezirken kam er auf Stimmenanteile von rund 70 Prozent.



In diesem Jahr tritt seine Nachfolgerin Canan Bayram zum ersten Mal für den Bundestag an. Die 51-Jährige ist in der Türkei geboren und am Niederrhein aufgewachsen. Seit 2003 lebt die Rechtsanwältin in Friedrichshain, seit 2006 sitzt sie im Berliner Abgeordnetenhaus. Zunächst für die SPD, 2009 wechselte sie zu Bündnis 90/Die Grünen. Bayram engagiert sich besonders in der Integrations- und Flüchtlingspolitik. Sie selbst sagt, die Nachfolge Ströbeles anzutreten sei eine große Herausforderung, aber auch eine große Ehre. Canan Bayram hat keinen sicheren Listenplatz auf der Landesliste. Gewinnt sie den Wahlkreis nicht direkt, kommt sie auch nicht in den Bundestag.

Bayram will sich für Bürgerrechte stark machen

Bei ihrem Wahlkampfauftritt am Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain ist dann auch Hans-Christian Ströbele, den sie sich als Unterstützung geholt hat, der Star. Viele sprechen ihn an, bedauern, dass er nicht mehr antritt. Das Wort "authentisch" fällt des öfteren. Canan Bayram hat es deutlich schwerer. Außerdem steht ihr Stand in einem Wahlbezirk, wo traditionell die Linke sehr stark ist. Und: Man kennt sie nicht. Manche nehmen ihr die Wahlkampf-Zettel ab. Andere laufen mit gesenktem Blick vorbei: Signal, sprich mich bloß nicht an. Das macht sie trotzdem. Ein Friedrichshainer erklärt, dass er enttäuscht sei von der Politik, vor allem im Gesundheitswesen. Ein anderer bescheinigt den Grünen, sie müssten mehr Druck machen, gerade beim Dieselskandal. Bayram will sich im Bundestag vor allem für die Bürgerrechte stark machen. Sie sagt, viele Berliner wollen keine weiteren Einschränkungen. Und deshalb sieht sie gute Chancen, das auch im Bundestag umzusetzen. Ob sie allerdings Wahl-Ergebnisse wie ihr Vorgänger erzielen wird, ist zweifelhaft.



Kiziltepe hat gute Chancen über die Landesliste

Ihre Konkurrentin ist Cansel Kiziltepe. Die 41-Jährige, in Kreuzberg geboren und aufgewachsen, ist seit 2005 SPD-Mitglied. 2013 lag Kiziltepe auf Platz 2 der Erststimmen hinter Ströbele. Über die Landesliste schaffte sie aber den Sprung in den Bundestag. Kiziltepe tritt zum zweiten Mal an und ist über Platz 3 der Landesliste abgesichert: Auch wenn sie den Wahlkreis nicht direkt gewinnt, zieht sie mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in den Bundestag ein. Die Diplom-Volkswirtin engagiert sich vor allem im Sozialbereich und in der Mietenpolitik.



Kiziltepe hat sich etwas ausgedacht, um mit Wählern ins Gespräch zu kommen: In einem Kochbuch im SPD-Design haben Direktkandidaten der Sozialdemokraten Rezepte geschrieben. Ihres dreht sich um gefüllte Paprika. Dazu gibt es für die Gesprächspartner einen Kochlöffel.

In ihren Gesprächen verweist sie immer gern mit einem strahlenden Lächeln, dass sie im Wrangelkiez aufgewachsen ist und ihre Eltern noch hier leben. Und sie wird angesprochen von Fußgängern - man kennt sie.

Ihr Thema - die Mieten

Einige Gespräche werden auf Türkisch geführt. Unter anderem zur Armenien-Resolution des Bundestages. Ein Straßenverkäufer schildert seine Not mit dem Ordnungsamt. Ihm seien seine Kerzen und handgefertigten Ketten weggenommen worden, beklagt er. Und er macht sie darauf aufmerksam, dass die Freigabe von Cannabis für medizinische Zwecke zu einer Verteuerung geführt hat: Statt 15 Euro würden jetzt 23 in der Apotheke fällig. Und manchmal zahlten die Krankenkassen nicht.



Vor allem das Thema Mieten will Cansel Kiziltepe weiter anpacken. Denn das ist eines der großen Probleme in ihrem Wahlkreis. Sie hat sich bereits in den vergangenen Jahren darum gekümmert, unter anderem für den Erhalt eines Spätis gekämpft, der eine drastische Mieterhöhung bekommen hatte. Als ihren Vorteil sieht sie, dass sie bereits Erfahrung im Bundestag hat - und eine neue Gegnerin. Es könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden im Wahlkreis 83.