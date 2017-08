Video: Abendschau | 21.08.2017 | Florian Eckhard

Renner gegen Gröhler - Kampf um die City-West

22.08.17 | 10:17 Uhr

Titelverteidiger gegen Newcomer: In Charlottenburg-Wilmersdorf treten Klaus-Dieter Gröhler und Tim Renner gegeneinander an. Während der CDU-Mann auf Bodenständigkeit setzt, will der frühere Kulturstaatssekretär den Bezirk "modern repräsentieren". Von Florian Eckardt

Ein bisschen steht er da, wie bestellt und nicht abgeholt: Klaus-Dieter Gröhler am Wahlkampfstand in der Wilmersdorfer Straße. Aber der Eindruck täuscht. Der 51-jährige CDU-Kandidat ist hellwach und scheut keine Diskussion. "Warum ziehen Sie mir Geld, das ich als Arbeitsrente bekomme, von meiner Beamtenpension ab? Ich habe doch für beides gearbeitet", beschwert sich ein Passant. "Das können Sie doch ändern, Sie ändern doch so viel."



Mehr zum Thema Landesliste für die Bundestagswahl - CDU geht mit Grütters an der Spitze in den Wahlkampf Auf Platz 1 der Berliner CDU-Landesliste für die Bundestagwahl steht erneut Monika Grütters. Klaus-Dieter Gröhler dagegen verlor seinen Listenplatz an den früheren Justizsenator Thomas Heilmann.

Landesparteitag lässt Gröhler durchfallen

Gröhler dringt mit seinen Argumenten bei dem Mann kaum durch. Viele lassen Dampf ab bei den Wahlkämpfern, aber das sei nur ein kleiner Teil, meint Gröhler. "Beim Plakatieren vor einer Woche rief einer: 'Für euch müsste man einen Strick bereithalten.' Das ist schon ein Niveau, das einen persönlich ärgert. Aber das ist im Null-Komma-sowieso-Prozentbereich aller Kontakte."

Für Gröhler geht es um alles: Gewinnt der Jurist den Wahlkreis nicht als Direktkandidat, ist er raus aus dem Bundestag. Beim Landesparteitag hatte ihm seine CDU einen aussichtslosen Listenplatz angeboten. Als es Gröhler mit einer Kampfkandidatur um einen besseren Platz probiert und abgestraft wird, lehnt er einen Listenplatz ganz ab. Er entscheidet sich für das Risiko: Direktmandat oder gar nichts.

CDU-Kandidat kämpft gegen Müll und für mehr Grün

"Das macht es doch spannender", meint Gröhler unter den Augen der Kanzlerin. Die steht als Holzschnitt neben ihm. Eine Idee aus seinem Wahlkampfteam, die offenbar funktioniert. Viele Passanten lassen sich mit dem Merkel-Aufsteller fotografieren. Trotzdem zieht der Kanzlerbonus längt nicht mehr bei allen. "Die Angela muss mal langsam aufwachen. Die sagt nix", sagt ein 87-Jähriger, der seit 1949 CDU wählt. "Ja, aber das ist doch gerade ihre Art", beschwichtigt Gröhler. "Diese ruhige Politik war bisher sehr erfolgreich." Gröhler passt ins bürgerliche Charlottenburg-Wilmersdorf. Der frühere Stadtrat, der den Wahlkreis vor vier Jahren überraschend direkt gewann und der SPD abluchste, verkauft sich als bodenständig und lokal verwurzelt. Sollte er wiedergewählt werden, möchte er ein Netzwerk "Schöneres Charlottenburg-Wilmersdorf" gründen - gegen Müll und für mehr gepflegtes Grün.

Renner: "Ich kann was ab"

Sein Kontrahent will die City-West moderner im Bundestag repräsentieren. Tim Renner, ehemaliger Musikproduzent und zuletzt Kulturstaatssekretär, hat Gefallen gefunden an der Politik und wirft sich kopfüber in den Wahlkampf, obwohl er über einen aussichtsreichen sechsten Listenplatz abgesichert ist. "Einerseits haben wir es in Berlin immer geschafft, es turbulent zu machen, deshalb kann ich was ab, und große Systeme schocken mich nicht", sagt der inzwischen 52-Jährige. "In meinem Leben habe ich auch immer gerne das Große angeguckt. Und mich auch mal an den Universal-Konzern rangetraut. Insofern keine Angst vor dem Bund."

Mehr zum Thema Bewerbung um Direktkandidatur in Charlottenburg-Wilmersdorf - Tim Renner will in den Bundestag Nach der Abgeordnetenauswahl in Berlin waren seine Tage als Kulturstaatssekretär gezählt, der Kulturpolitik will SPD-Mann Tim Renner trotzdem treu bleiben.

SPD-Mann erweist sich im Wahlkampf als PR-Profi

Wie ein Gummiball springt er über den Klausener Platz gegenüber vom Schloss Charlottenburg, spricht Leute an und lotst sie zu seinem Eis-Fahrrad. Das zieht nicht nur Kinder aus dem Kiez an, sondern auch Einkäufer aus dem Supermarkt nebenan. Renner ist in Charlottenburg geboren, lebte zwischendurch lange in Hamburg, bevor er nach Berlin zurückkehrte. Renner ist PR-Profi und das merkt man seinem Wahlkampf an: Seine Informationen sind in Form eines CD-Booklets gedruckt, bald wird er eine CD einsprechen und damit werben - und bei Youtube zieht er sich für den Wahlkampf sogar komplett aus. "Der Grundgedanke ist: wie bringen wir den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht", sagt Renner. "In dem Moment, in dem ich eine emotionale Ansprache habe, kann ich viel besser über schwierige Dinge reden."

Interessierte Bürgerin weiß nicht, was Renner meint

"Sagen Sie mir mal in drei Punkten, wofür Sie stehen", fordert eine Passantin Renner auf. Er wolle Charlottenburg-Wilmersdorf wieder modern vertreten, erklärt er. Überzeugen kann er sie damit nicht: "Modern vertreten. Bei ihrem ersten Punkt weiß ich schon einmal nicht, was Sie meinen", antwortet sie. Auch mit seinen Themen Digitalisierung und Absicherung von Künstlern und so genannten Solo-Selbstständigen kann Renner die Frau am Ende nicht vollständig überzeugen.

Jahrelang war Charlottenburg-Wilmersdorf ein "roter Bezirk", die SPD stellte hier den Direktkandidaten für den Bundestag. Renner, der im Vergleich zu seinem CDU-Kontrahenten Polit-Neuling ist, will laut Wahlkampf-Motto "Endlich machen". Er wolle Sachen "endlich wirklich umsetzen, über die wir schon lange reden. Wenn wir sagen: Mietpreisbremse, dann haben wir jetzt eine Mietpreisbremse, die nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen sie scharfstellen, sie wirklich machen." Es ist ein großes Wahlversprechen, das Renner den teils politikmüden Berlinern schmackhaft machen muss. Sein Gegner Gröhler hat bereits Erfahrungen gemacht, wie groß, aufwändig und manchmal schwerfällig der Betrieb im Bundestag sein kann.