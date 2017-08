In der Nacht hängen die Straßen wieder voll mit Gesichtern und Sprüchen: Die Parteien beginnen damit, ihre Wahlplakate aufzuhängen. Es ist ein Kampf um die besten Plätze. Doch offenbar haben sich nicht alle an die amtliche Frist gehalten.

Die Parteien investieren demnach Hunderttausende Euro in den Plakatwahlkampf, um Präsenz zu zeigen und für ihre Inhalte zu werben. Offizieller Start ist von Samstag auf Sonntagnacht: Laut Straßengesetz dürfen die Parteien ab Sonntag Großflächenplakate aufstellen und kleinere Plakate etwa an Straßenlaternen aufhängen. Dann liefern sich freiwillige Helfer - wie immer vor Wahlen - auch eine Art Wettrennen um die besten Standorte.

Die im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien wollen im Bundestagswahlkampf in der Hauptstadt mehr als 210.000 Werbeplakate aufhängen. Hinzu kommen rund 2.600 sogenannte Großtafeln, die vor allem entlang der Hauptstraßen aufgestellt werden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

An die Frist halten sich aber offenbar nicht alle. So warf der Grünen-Politiker Philipp Kretzschmar von den Grünen Spandau der CDU Spandau via Twitter vor, die amtliche Frist für die Plakatierung offenbar eher als Richtlinie denn als Verpflichtung zu sehen. rbb|24 teilte er außerdem mit, die SPD und die Partei haben auch schon vorher plakatiert.