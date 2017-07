Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Berliner zum Start einer Kampagne am Dienstag aufgefordert, beim Volksentscheid über den Flughafen Tegel am 24. September mit Nein zu stimmen. Im rbb-Inforadio nannte BUND-Landesgeschäftsführer Tilmann Heuser am Dienstag als Gründe eine unzumutbare Lärmbelästigung der Anwohner sowie den Naturschutz.