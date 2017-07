Im Streit um die Zukunft des Flughafens Berlin-Tegel hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bekräftigt, dass er einen Weiterbetrieb des innerstädtischen Airports für sinnvoll halte - auch bei größeren Sanierungskosten. Die Prognose der Passagierzahlen zeige, so Dobrindt, dass der BER in Schönefeld voraussichtlich 2025 bereits am Limit sei.