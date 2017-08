Auf dem Flugplatz in Eberswalde-Finow, rund 55 Kilometer nordöstlich von Berlin, können Tag und Nacht Maschinen landen. Er ist mit Auto und Bahn sehr gut zu erreichen – und doch hat ihn kaum jemand auf dem Schirm, wenn über einen möglichen Ergänzungsflughafen für den jetzt schon zu kleinen BER in Schönefeld diskutiert wird. Dabei sollte hier einst ein Regional- und Ausweichflughafen für die Hauptstadt entstehen – eine Übereinkunft mit Ryanair gab es bereits.

500.000 Euro hat die Gesellschaft in die Planungen dieses überregionalen Flughafens investiert. Ein neuseeländisches Investorenkonsortium kam an Bord. Es wollte den Ausbau des Airports für knapp 100 Millionen Euro vornehmen. Das notwendige Raumordnungsverfahren wurde in allen Punkten mit Bestnoten absolviert: Der Standort erwies sich als geeignet. Vor allem beim Lärmschutz konnte Eberswalde-Finow punkten. Denn in den An- und Abflugrichtungen liegen keine Siedlungsgebiete, deren Bewohner geschützt werden müssen. Sogar der Nachtflugbetrieb wäre möglich.