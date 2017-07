Damit wiederholte Dobrindt eine Position, die er Anfang Juli das erste Mal geäußert hatte. Damals sagte er, eine Hauptstadt mit zwei Flughäfen sei gut vorstellbar und der Weiterbetrieb von Tegel solle geprüft werden. Die offizielle Linie der Bundesregierung ist jedoch bislang, dass der Flughafen Tegel nach der BER-Eröffnung geschlossen wird. Die Bundesregierung teilte in Reaktion auf Dobrindts erstes Statement mit, sie stehe zum Beschluss, wonach Tegel nach der Eröffnung des BER geschlossen wird. "Die bestehende Rechtslage gilt unverändert. Bei der Äußerung von Bundesminister Dobrindt handelt es sich um einen persönlichen Debattenbeitrag des Ministers."

FAQ | Volksentscheid am 24. September

Der Senat wirbt seit Freitag auf seiner Berlin.de-Seite im Internet für die Schließung des Flughafens. So würde der dauerhafte Weiterbetrieb von Tegel mindestens 1,5 Milliarden Euro kosten, heißt es dort. "Mindestens 1,1 Milliarden Euro müssten für die Flughafen-Sanierung und 400 Millionen Euro für den Schallschutz aufgebracht werden", argumentiert die rot-rot-grüne Landesregierung.

Umweltverbände wie der BUND rufen hingegen dazu auf, mit Nein zu stimmen. Statt Flughafen-Kapazitäten auszubauen, sollte der Flugverkehr eingedämmt werden, um das Klima zu schützen. Die Flugbahnen am BER reichten auch für die Zahl der Passagiere aus, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Tilmann Heuser, es gehe nur um die Terminalkapazitäten.

Die Berliner sollen am 24. September in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob der Senat einen Weiterbetrieb Tegels veranlassen soll. Inwieweit das tatsächlich möglich ist, ist allerdings nicht endgültig geklärt.

Die Eröffnung des BER ist seit fast sechs Jahren überfällig, inzwischen ist auch die geplante Eröffnung 2018 unsicher.



Die Flughafengesellschaft gab am Freitag Zahlen für das erste Halbjahr heraus. Danach wurden 16,3 Millionen Passagiere in Schönefeld und Tegel abgefertigt. Das ist ein Zuwachs von 6,8 Prozent im Vergleich zur ersten Jahreshälfte. Der Anstieg wurde überwiegend von Schönefeld getragen: Allein dort kamen 898.000 Fluggäste hinzu, in Tegel waren es 144.000 mehr.

