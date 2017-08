Tegel schließen oder nicht? Am Mittwochabend wollen sich die Flughafengesellschafter über dieses heikle Thema aussprechen. Eigentlich galt es längst als gelöst - bis eine Volksinitiative und Bundesverkehrsminister Dobrindt alles wieder in Frage stellten.

Eigentlich war man sich einig. Wenn der BER eröffnet, dann schließt Tegel. Darauf hatten sich die Eigentümer - Berlin, Brandenburg und der Bund - geeinigt. Aber wie das so ist mit Vorhaben und Versprechen. Läuft nicht alles rund, dann weicht man gerne mal vom vereinbarten Kurs ab. So wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), als er Anfang Juli plötzlich bekannt gab, man müsse - angesichts steigender Passagierzahlen - über eine Offenhaltung Tegels nachdenken .

Not amused zeigten sich darüber Berlin und Brandenburg. Man erwarte vom Mitgesellschafter Bund Verlässlichkeit, sagte eine Senatssprecherin damals. Am Mittwochabend wollen sich die Eigentümer nun in Potsdam aussprechen. Warum die plötzliche Tegel-Wende, wer solle den Weiterbetrieb überhaupt bezahlen und was will der Bund nun eigentlich: Tegel offen oder zu? Denn offiziell hält die Bundesregierung an den Plänen Tegel zu schließen, fest. Doch Dobrindt ist als Mitglied der Bundesregierung für die Flughäfen zuständig.

Ob der Verkehrsminister die offenen Fragen persönlich beantwortet, ist noch nicht klar. Wegen Terminproblemen war das Treffen bereits um einen Tag verschoben worden, doch ob Dobrindt nun zur Aussprache am Mittwochabend kommt, steht trotzdem noch nicht fest - vielleicht schickt der Bund auch einen anderen Vertreter. Da sein werden in jedem Fall Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) und Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD).