Die Berliner FDP will ihre Forderung nach der Offenhaltung des Flughafens Tegel mit einer Expertenkommission unterstreichen. Die vierköpfige Gruppe soll einen möglichen Weiterbetrieb prüfen und vorbereiten. Dies sagte der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, der der Kommission vorsitzen soll, dem "Handelsblatt" . Das Gremium werde sich am Dienstag konstituieren, sagte Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja der Deutschen Presseagentur.

Um den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel gibt es seit Monaten eine kontroverse Debatte. Der rot-rot-grüne Senat hält an dem Planfeststellungsbeschluss fest, Tegel spätestens ein halbes Jahr nach dem Start des neuen Hauptstadtflughafens BER zu schließen. Vor allem die FDP und nun auch die CDU wollen dagegen Tegel offen halten. Sie befürchten Kapazitätsprobleme am BER. Dessen Eröffnung ist seit 2011 bereits fünfmal verschoben worden. Ein neues Datum steht immer noch nicht fest. Nun könnte es sogar erst im Herbst 2019 so weit sein.

Am 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, sollen die Berliner in einem Volksentscheid über den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel abstimmen. Nach Angaben von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup würde eine notwendige Grundsanierung des City-Airports aus den 1970er Jahren mehr als eine Milliarde Euro kosten. Außerdem wären bei einem Doppelbetrieb in Tegel und Schönefeld jährlich 100 bis 200 Millionen Euro Betriebskosten zusätzlich fällig.