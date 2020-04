dpa/Patrick Pleul Bild: dpa/Patrick Pleul

Mo 27.04.2020 | 22:00 | rbb24

Nach mehrwöchiger Corona-Pause - Zehntklässler sind zurück an den Schulen

Sechs Wochen lang ruhte der Schulbetrieb in Berlin. Am Montag begann nun zuerst für die Zehntklässler wieder der Unterricht in den Schulgebäuden und in der kommenden Woche sollen dann auch andere Jahrgangsstufen wieder unterrichtet werden. Es gelten strenge Abstandsregeln - auf dem Pausenhof genau wie im Klassenzimmer. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus.