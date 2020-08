picture alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Bild: picture alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Do 13.08.2020 | 21:45 | rbb24

Corona-Pandemie - Berlin-Mitte mit bundesweit zweithöchstem Infektionsgeschehen

In keinem anderen Berliner Bezirk steigen die Zahlen der Corona-Infizierten derzeit so schnell an wie in Mitte. Auch in Neukölln häufen sich die Fälle wieder. Und in Treptow-Köpenick hat ein Schulleiter sein Gymnasium kurz nach den Sommerferien gleich wieder geschlossen.