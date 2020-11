Kein Hinweis auf Ursache des Streits - Getöteter 13-Jähriger: Verdächtiger stellt sich

Mo 02.11.2020 | 21:45 | rbb24

Bei einem Streit in der Nähe des Monbijouparks in Berlin-Mitte ist in der Nacht auf Sonntag ein 13-Jähriger mit einem Messer getötet und sein 22-jähriger Begleiter schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter hat sich nun gestellt.