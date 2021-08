Wahlkreis 62 - Wie Kater Bobby auf dem Bundestags-Wahlzettel landete

Mi 18.08.2021 | 21:45 | rbb24

Zur Bundestagswahl werden die Wähler in Dahme-Spreewald einen eigenartigen Namen auf dem Stimmzettel finden: Bobby. Bobby ist der Name einer Katze, die einem parteilosen Einzelbewerber gehört, der das so nicht geplant hatte.