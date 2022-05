Brandenburg - Tesla will weiteres Land in Grünheide

Do 05.05.2022 | 22:15 | rbb24

Der US-Autobauer Tesla will in Grünheide weiteres Land kaufen. Nach rbb-Informationen geht es um eine Waldfläche von etwa 100 Hektar; sie grenzt östlich an das schon bestehende Werksgelände und gehört dem Land Brandenburg. Tesla will dort einen Güterbahnhof bauen und Lagerflächen errichten.