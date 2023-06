Berlin-Treptow - Hanf-Messe "Mary Jane" eröffnet

Fr 23.06.2023 | 21:45 | rbb24 mit Sport

Die Veranstalter der Hanf-Messe "Mary Jane" rechnen in diesem Jahr mit einem Besucherrekord. Vor dem Hintergrund der geplanten Cannabis-Legalisierung in Deutschland seien besonders viele Aussteller gekommen. Rund 300 Anbieter aus dem In- und Ausland zeigen ihre Produkte. Darunter: Zubehör für den Eigenanbau und medizinische Cannabisprodukte. Die Messe in der Arena in Berlin-Treptow läuft noch bis einschließlich Sonntag.



Beitrag von Antje Tiemeyer