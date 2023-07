Techno-Parade - "Rave the Planet" will auf jeden Fall durch den Tiergarten ziehen

Fr 07.07.2023 | 21:45 | rbb24

Die Berliner Techno-Parade "Rave the Planet" soll wie geplant am Samstag stattfinden. Das haben die Veranstalter um Dr. Motte bekanntgegeben und angekündigt, dass sie einen privaten Sanitätsdienst gefunden haben. Wer das genau ist und wie der Sanitätsdienst finanziert werden soll, wollen sie aber nicht preisgeben. Doch: Die Polizei hat das Sicherheitskonzept bisher nicht geprüft. Final kann also erst am Samstag gesagt werden, ob der Rave stattfindet oder nicht.



Beitrag von Marie Steffens