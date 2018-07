Frankreich in den 1930er Jahren: Papillon wird unschuldig wegen Mordes verurteilt - seine Strafe muss er in der Strafanstalt von Französisch Guyana absitzen. Wie in der Buchvorlage und im Film von 1975 ist auch hier Papillons einziges Ziel die Flucht. Leider traut sich der Film nicht, sich von den Vorlagen zu lösen.