Alle vier Sparten des Hauses entwickelten derzeit Formate, so Mund. Sie sollen ab Mitte Juni unter freiem Himmel auf dem Hof der Alvensleben-Kaserne auf die Bühne gebracht werden.

Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte gestern mitgeteilt, dass Theater in Brandenburg ab dem 6. Juni wieder spielen dürfen, allerdings unter Wahrung strenger Hygiene- und Abstandsregeln.

Von einem starken Signal für die Kultur in Brandenburg sprach Bettina Jahnke, Intendantin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Für ihr Haus habe die Neuregelung jedoch keine Auswirkung, da ohnehin am 19. Juni die Sommerpause beginne. Den Betrieb für wenige Tage unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln für 75 Zuschauer hochzufahren, stehe in keinem Verhältnis.

Der Landesverband Freier Theater zeigte sich erleichtert über den Stufenplan des Landes zur Wiederöffnung der Spielstätten. Es habe intensive Gespräche zwischen Theaterschaffenden und Kulturministerium gegeben. Ein Ergebnis seien die schrittweisen Öffnungen, sagte Geschäftsführer Frank Reich.