- Zecken: Gefahr in Garten & Hinterhof

Die Menschen zieht es nach draußen – für kurze Spaziergänge, Sport oder für eine kurze Pause im Gras. Auch wenn ein gebührender Abstand zu anderen Menschen sicher derzeit die Herausforderung Nummer 1 ist, sollte niemand vergessen, welche Gefahren im Wald und Park noch auf Spaziergänger warten: Zecken. Die Saison der blutrünstigen Räuber hat längst begonnen.

Zecken übertragen einerseits Borrelien, also spiralförmige Bakterien, welche die gefürchtete Lyme-Borreliose auslösen können. Andererseits kann die virale Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) Folge eines Zeckenstichs sein.

Man findet Zecken überall dort, wo es im Freien Pflanzen gibt. In 10 - 50 cm über dem Boden warten sie auf Grashalmen, im Gebüsch oder auf Totholz. Hotspots der Blutsauger sind in Wäldern, Parks und Kleingartenanlagen Orte, wo sich viel Mischlaub angesammelt hat. Vorsichtig sollten zum Beispiel auch Gärtner sein, die ein Grundstück haben, das entweder an einen Wald angrenzt oder das in der Nähe eines Waldes liegt. Hier steigt die Gefahr, dass Wildtiere, Vögel, Mäuse, Igel, usw. infizierte Zecken in den Garten tragen.