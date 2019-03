Krokusse und Narzissen brechen durch kahle Böden, Vögel zwitschern: Im Frühling erwacht die Natur zum Leben. Aber viele Menschen spüren gerade jetzt bleierne Müdigkeit. Schätzungen gehen davon aus, dass jeder zweite Deutsche zwischen März und Mai unter der "Frühjahrsmüdigkeit" leidet. Ist sie gefährlich? Wie kann man ihr am besten begegnen? Fragen an Dr. med. Alexander Blau vom Schlafmedizinischen Zentrum der Charité.

Wie kommt es dazu?

Wissenschaftler sehen die jahreszeitenabhängige Schläfrigkeit vor allem in einer Hormonumstellung begründet: Der Organismus produziert durch die zunehmende Helligkeit weniger Melatonin, das normalerweise für Ruhe und Entspannung sorgt. Dieses so genannte Schlafhormon reichert sich vermehrt an, wenn es dunkel ist. In den Wintermonaten ist die Ausschüttung also besonders hoch.

Im Frühjahr fährt der Körper durch die zunehmende Helligkeit die Produktion von Serotonin hoch. Serotonin ist für die Aktivierung des Körpers und für gute Stimmung zuständig. Der Organismus produziert den Botenstoff unter dem Einfluss von Licht. Bei der Frühjahrsmüdigkeit handelt es sich also um eine Umstellungsreaktion und damit um einen zeitweiliges Ungleichgewicht zwischen dem Schlafhormon Melatonin und dem Glückshormon Serotonin.