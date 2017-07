Die beste Saisonleitung, aber eventuell ohne den besten Spieler dieser Saison. Fabio Virteritti war bislang an knapp der Hälfte aller Cottbuser Tore, immerhin 38, beteiligt. Neun Tore hat er geschossen, acht weitere aufgelegt. "Fabio hat am Donnerstag eine dreiviertel Stunde mittrainiert. Dann hat sich seine angeschlagene Wade bemerkbar gemacht. Deshalb musst er wieder aufhören", sagte Wollitz am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Lausitzer. Er hofft zugleich aber auch, "dass Fabio am Sonntag einsatzfähig ist. Wir versuchen alles. Gerade gegen Jena brauchen wir einen Spieler, der zweikampfstark ist und Tore vorbereiten kann."

Claus Dieter Wollitz ist ein Kämpfer. Der Trainer des FC Energie hat noch nicht aufgegeben, im Kampf um die Meisterschaft im Nordosten. Die Ausgangslage ist aber mehr als kritisch. Acht Punkte trennen beide Teams. "So wie die Saison bisher gelaufen ist, würde am Sonntag ein Unentschieden zu wenig sein. Deshalb werden wir auf Sieg spielen, aber nicht zu offensiv. Ich glaube, dass mein Team gegen Jena die beste Saisonleistung zeigen wird", so der Cottbuser Coach.

Der rbb überträgt das Topspiel zwischen FC Energie Cottbus und Carl Zeiss Jena am kommenden Sonntag, den 2.4.2017, ab 14 Uhr live im Fernsehen und per Livestream bei rbb|24.

Noch besteht also Hoffnung auf einen Einsatz des Spielmachers, der am Mittwoch beim 0:0 gegen Viktoria Berlin nicht zum Einsatz kam. Während Cottbus vor dem Topspiel eine englische Woche hatte, geht der Spitzenreiter erholt in die Begegnung. Das ist möglicherweise ein Nachteil für den FC Energie. Doch darüber will Wollitz nicht diskutieren - "das eine Spiel mehr" dürfe keine Ausrede sein.

Sollte es an Kraft fehlen, kann sich Energie auf seine Fans verlassen. Etwa 12.000 Besucher werden am Sonntag im Stadion der Freundschaft erwartet. Das wäre ein Rekordbesuch für diese Saison, für die gesamte Regionalliga Nordost. Unter den Zuschauern werden 2.000 Jenaer sein. Der Gästeblock ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. "Wenn wir es verstehen, Gier zu zeigen, dann wird uns unser Publikum noch mehr geben, als es uns in dieser Saison gegeben hat. Das könnte dann in diesem Spiel den Unterschied ausmachen", hofft der Energie-Trainer.

Bis auf fünf Punkte könnten die Lausitzer am Sonntag an den Spitzenreiter Jena heranrücken. Das klingt immer noch verhältnismäßig viel. Allerdings stehen danach noch acht Partien aus. 24 Zähler sind also auch nach dem Topspiel noch zu vergeben. Ob sich die konstant punktenden Thüringer das noch nehmen lassen, bleibt abzuwarten. Aber erst einmal will Claus-Dieter Wollitz nur auf das Spitzenspiel schauen. "Danach sehen wir weiter. Im Fußball ist schon viel passiert."