Gegen den Champions-League-Aspiranten TSG Hoffenheim hieß es am Ende verdientermaßen 1:3 (1:1), wobei die Gelb-Rote Karte gegen Maximilian Mittelstädt in der 58. Minute die Wende im Spiel markierte. 1899 Hoffenheim bleibt damit auf Champions-League-Kurs und verdrängt Borussia Dortmund zumindest für einen Tag von Rang drei. Der Vorsprung der Kraichgauer auf Hertha beträgt nun bereits acht Punkte.

Die "alte Dame" kassierte bereits die zweite Niederlage in Folge, und wie schon im letzten Jahr scheint den Blau-Weißen am Ende der Saison die Luft auszugehen. Mit 40 Punkten verharren die Berliner auf Rang fünf und könnten am Samstag theoretisch noch vom 1. FC Köln auf Platz sechs verdrängt werden. Die Domstädter haben 37 Punkte und das bessere Torverhältnis und treten beim Hamburger SV an.