Es ist endlich so weit: Am Donnerstag will Hertha BSC seine Stadion-Studie vorstellen. Hartnäckig halten sich Gerüchte, wonach ein Neubau auch in Brandenburg entstehen könnte. Viele Fans würden das als Zumutung empfinden. Doch der Platz in Berlin ist knapp. Von Daniel Marschke

Bisher hatte der Fußball-Bundesligist erfolgreich dichtgehalten. Nichts Konkretes drang nach außen, außer das, was die Verantwortlichen selbst sagten, zum Beispiel, dass die Zeit gekommen sei, "über moderne Lösungen nachzudenken" - so Club-Präsident Werner Gegenbauer auf der Fan-Veranstaltung "Hertha im Dialog" im November 2016. Bereits damals gab es laut Gegenbauer erste "Vorstudien".

Am Donnerstag ist nun Schluss mit den Gerüchten: Um 13:30 Uhr will der Bundesligist die Stadion-Studie vorstellen, die er im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben hat, beim renommierten Planungsbüro "Albert Speer & Partner". Dass die Planer ein reines Fußballstadion vorschlagen werden, dürfte sicher sein: ein Stadion ohne Laufbahn also und mit Tribünen, die bis ans Spielfeld reichen - so wie auf Schalke oder in Dortmund.



Spekulationen zum konkreten Standort oder zur angestrebten Zuschauer-Kapazität hatte das Hertha-Management in den vergangenen Monaten regelmäßig zurückgewiesen, zuletzt am Mittwoch. Da hatte die "Bild"-Zeitung auch geschrieben, dass die Hertha-Mitglieder bereits am Mittwochabend über die Stadionpläne informiert werden sollen. Dies sei "schlicht falsch", sagte Herthas Pressesprecher Marcus Jung dem rbb.