Zwayer mit Premiere auf großer Bühne - Berliner Schiri verhindert zwei Fehler - dank Videobeweis

29.03.17 | 15:07 Uhr

Der neue Videobeweis im Fußball soll krasse Fehlentscheidungen verhindern: Und das hat er bei der Premiere eines deutschen Schiedsrichters auch gleich getan. Der Berliner Referee revidierte am Dienstagabend zwei Entscheidungen auf großer Bühne.



Nach seiner erfolgreichen Videobeweis-Premiere in einem Fußball-Länderspiel hat der Berliner FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer ein Loblied auf das kritisch beäugte technische Hilfsmittel angestimmt. "Es war ein positiver Testlauf, denn wir sind dank des Videobeweises in allen Fällen zur richtigen Bewertung der jeweiligen Szene gelangt", erklärte Zwayer am Mittwoch in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes den Einsatz zum vollen Erfolg.



Er korrigierte bei Spaniens 2:0-Sieg in Paris gegen Frankreich zwei entscheidende Situationen nach Zuhilfenahme des Video-Assistenten Tobias Stieler (Hamburg) und verhinderte einen anderen Spielausgang.



Mehr zum Thema Zwayer pfeift im Stade de France - Berliner Schiri tritt die Videobeweis-Premiere an Foul oder Schwalbe? Elfmeter oder Abstoß? Fehlentscheidungen gehören zum Fußball, doch manchmal sind die Auswirkungen immens. Bald soll der Videobeweis Fehler in der Bundesliga verhindern, am Dienstag darf der Berliner Schiri Zwayer die Technik auf großer Bühne testen.



40 Sekunden bis zur neuen Entscheidung

"Willkommen, Herr Video!", titelte die Zeitung "El Mundo" und begrüßte den "Beginn einer neuen Ära". In beiden Fällen profitierten die Spanier von der Technik, die in der Saison 2017/18 auch in der Bundesliga zum Einsatz kommt.



So erkannte Zwayer ein Tor des Franzosen Antoine Griezmann (48.) auf Hinweis des Video-Referees nicht an. Bei Gerard Deulofeus 2:0 (77.) entschied Zwayer zunächst auf Abseits, revidierte seine Entscheidung jedoch nach Rücksprache mit Stieler. Die Verständigung mit dem Video-Kontrolleur dauerte im zweiten Fall exakt 40 Sekunden.

"Die Zusammenarbeit mit dem Video-Assistenten hat präzise, schnell und sehr professionell funktioniert", lobte Zwayer, der damit auch eigene Vorbehalte korrigierte. Denn er hat den Videobeweis zwar stets begrüßt, zugleich aber vor überzogenen Erwartungen gewarnt. "Keine Fehlentscheidungen - das wird's nicht geben", sagte er noch zwei Tage vor der Premiere. Nun will er "die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um das System gemeinsam im Sinne des Fußballs weiterzuentwickeln."



In vier Szenarien darf eingegriffen werden

Vor wenigen Tagen sagte Zwayer: "Das System funktioniert noch nicht perfekt, es gab bei den ersten Live-Tests ein Problem in der Funkübertragung. Die Erfahrung zeigt aber: Der Entscheidungsprozess wird im Laufe der Zeit - bei gleicher Präzision - immer kürzer. Zum Teil klappte es in 12 bis 15 Sekunden, zum Teil dauert es länger." Für die Bundesliga wurde schon viel geübt, denn der Videobeweis soll schon in der kommenden Saison zum Einsatz kommen. Bei vier potenziell entscheidenden Situationen darf eingegriffen werden: Tor, Elfmeter, Platzverweis (nicht Gelb-Rot) und Spielerverwechslung. Im American Football, beim Eishockey oder beim Volleyball gibt es bereits einen Videobeweis. In der Bundesliga wird seit der Saison 2015/16 die Torlinientechnologie eingesetzt - damit wird überprüft, ob der Ball die Torlinie tatsächlich überquert hat.