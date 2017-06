Audio: Inforadio | 28.03.2017

DEL-Playoff München - Eisbären Berlin - "Es geht wieder bei Null los"

28.03.17 | 13:40 Uhr

In der Halbfinal-Serie um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft steht es zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München 1:1. Am Dienstag steigt das dritte Spiel in München - und die Aussichten für die Berliner sind nicht schlecht. Von Jens-Christian Gußmann





Damit war in der Hauptrunde nicht zu rechnen: Es gibt ein Halbfinale mit Eisbären-Beteiligung. Vorher war der DEL-Rekord-Champion von Pleite zu Pleite gestolpert und zum Schluss auf die Schreckens-Bilanz von gerade mal 21 Siegen aus 52 Spielen gekommen. Zeitweise stand sogar die Teilnahme an den K.O.- Runden um die Deutsche Meisterschaft infrage. Mit dieser Verlierer-Truppe haben die Eisbären aus dem März 2017 nichts mehr gemeinsam. Münchens Nationalverteidiger Konrad Abeltshauser ist froh, das sein Team am Sonntag den Ausgleich in der Serie mit einem Auswärtssieg in Berlin geschafft hat. In Berlin gewinnen sei nie leicht, sagt er, und: "Es macht einen Riesenunterschied, ob man die Serie ausgleicht oder 2:0 hinten liegt. Von daher sind wir sehr glücklich mit dem Sieg und gehen zuversichtlich in das Spiel am Dienstag."

"Wir müssen deutlich besser sein"

Bei Eisbären-Heimspielen ist die Unterstützung durch die Fans seit Jahren ein Pfund – das hat auch am Sonntag wieder Spuren beim Münchner Abeltshauser hinterlassen: "Es geht wieder bei Null los. Wir sind wieder daheim und da freuen wir uns, dass wir unsere Fans im Rücken haben, und nicht die lautstarken Fans der Berliner." Trotz der großartigen Kulisse reichte es am Sonntag für die Eisbären nicht. Coach Uwe Krupp war zwar zufrieden, stellte aber auch gleich für das Spiel am Dienstag klar: Es muss noch mehr kommen von seinen Jungs - München war nicht umsonst das beste Team der regulären Saison und hat da 39 Punkte mehr geholt als Krupps Mannschaft. Vorwürfe will der Berliner Coach seinem Team aber beileibe nicht machen: "Wir haben über weite Strecken ordentlich gespielt, aber gegen eine Mannschaft wie München müssen wir deutlich besser sein." Da kann Eisbären-Kapitän Andreas Rankel nur zustimmen: "Wir müssen unser Spiel besser spielen, und wir müssen wieder ein bisschen gradliniger spielen."

Am besten wäre ein Sieg vor der Verlängerung

Wenn die Eisbären so auftreten, wie am vergangenen Freitag, als sie zum Auftakt der Serie in München nach Verlängerung gewannen, dann geht auch am Dienstag was. Apropos Verlängerung - in elf Playoff-Spielen mussten die Eisbären bisher fünfmal in die Verlängerung. Viermal gewannen sie. Im Spiel am Dienstag wünscht sich Eisbären-Sportdirektor Stefan Ustorf jedenfalls keine Verlängerung: "Es wär schön, wenn wir in 60 Minuten einen Sieg einfahren." Wenn die Eisbären jetzt auch noch anfangen, nach Ende der regulären Spielzeit zu gewinnen, wäre das die nächste Überraschung. Und auch damit war nach der Hauptrunde überhaupt nicht zu rechnen. Sendung: Inforadio | 28.03.2017 | 06:15 Uhr