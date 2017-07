Nach der 1:5-Klatsche in München hatten viele Fans die Eisbären schon abgeschrieben: Am Freitagabend aber begannen die Berliner gegen den EHC München wieder sehr stark und gingen auch in Führung. Dann allerdings verloren sie die Kontrolle über das vierte Spiel der Playoff-Serie.

Die Beine auf der Couch ausstrecken, schön abschalten, bis das 1:5 in München nur noch ferne Erinnerung wäre, das war der Plan der Eisbären-Profis. So müsste doch der Ausgleich in der Playoff-Serie zu schaffen sein, mit frischen Kräften und den eigenen Fans im Rücken. Es kam anders: Nach einem guten Start hat das Team von Uwe Krupp am Freitagabend doch noch mit 1:2 gegen den EHC verloren. In der Best-of-seven-Serie steht es jetzt 1:3. Schon am Sonntag könnte die Saison für die Eisbären vorbei sein.

An den 14.200 Fans lag's nicht, sie gaben dem vierten Halbfinale dieser Playoff-Serie einen würdigen Rahmen. Von Beginn an johlten und klatschten die Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof - stehend. Berlin machte das sichtlich nervös, vorne brachten Uwe Krupps Spieler zunächst nur drei Schüsse zustande, Petersen vergab eine Riesenchance, dazu kam ein Wechselfehler. Doch dann kam doch die Führung: Jonas Müller zog von rechts in die gefährliche Zone und platzierte den Puck links im Netz. Ein feiner Treffer in der 17. Minute.