Die Eisbären haben Spiel 3 im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren: Die Berliner unterlagen am Dienstagabend in München mit 5:1 (3:0, 2:0, 0:1). Die Bayern gehen damit in der "Best-of-Seven"-Serie mit 2:1 in Führung. Ins Finale zieht ein, wer zuerst vier Siege hat. Das nächste Spiel findet am Freitag in Berlin statt.

Dem rasanten Angriffsspiel der Münchner hatten die müde wirkenden Berliner nur phasenweise etwas entgegenzusetzen. Der Topfavorit - trainiert vom früheren Eisbären-Trainer Don Jackson - setzte die Eisbären früh unter Druck. Das Team von Uwe Krupp startete ebenso engagiert, aber: Der Münchner Kapitän Wolf (6. Minute), Steven Pinizzotto (11.) und Nationalstürmer Dominik Kahun (15.) schossen im Anfangsdrittel eine 3:0-Führung heraus. Anders als im ersten Spiel, in dem die Eisbären ein 0:2 wettmachten, kamen sie am Dienstag nicht zurück und gerieten ein ums andere Mal in Schwierigkeiten.