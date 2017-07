Alleine die Vorzeichen sind historisch: Der 1. FC Union geht zum ersten Mal in dieser Saison als Tabellenführer in einen Spieltag – und könnte bei Hannover 96 den Aufstiegskonkurrenten auf Abstand halten. Für Trainer Jens Keller ist es eine ganz besondere Partie. Von Stephanie Baczyk

Auf dem Papier sind die Vorzeichen vor dem Topspiel bei Hannover 96 eindeutig: Union ist Tabellenerster - zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison. Hannover ist Vierter. Und die Eisernen haben die Chance, mit einem Sieg den Aufstiegskonkurrenten aus Niedersachsen auf Abstand zu halten. "Wir können mit sehr wenig Druck an diese Aufgabe rangehen. Sie haben dagegen den Anspruch, Bundesliga zu spielen", sagt Emanuel Pogatetz, der von 2010 bis 2012 für 96 gespielt hat. Er betont aber auch: "Wir kommen als Außenseiter nach Hannover."

Dass Jens Keller den kommenden Gegner für einen Aufstiegsfavoriten hält, ist kein Geheimnis. Er bekräftigt immer wieder, dass 96 eine "qualitativ sehr starke Mannschaft mit unheimlich viel Bundesligaerfahrung" habe. Während der 1. FC Union allerdings zuletzt sechsmal in Folge gewinnen konnte, hat Hannover in den vergangenen Wochen wichtige Punkte liegen gelassen. Dazu spielerisch selten überzeugt. Trainer Daniel Stendel wurde gefeuert, der neue Coach André Breitenreiter damit beauftragt, das Team in die Bundesliga zu führen.

Das Spiel in Hannover ist nicht nur für Emanuel Pogatetz eine Reise in die Vergangenheit – auch Unions Trainer Jens Keller trifft auf einen alten Bekannten. Mit 96-Sportdirektor Horst Heldt hat er zusammen in Stuttgart und auf Schalke gearbeitet, ist dank ihm zum Nachwuchs- und Chef-Trainer befördert worden. "Er ist sicherlich ganz wichtig gewesen, was meinen Werdegang als Trainer angeht", verrät Unions Coach. "Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Ich habe ihm natürlich gratuliert zu dem Job in Hannover."

Nicht nur die Teams, auch die Fans beider Mannschaften sind heiß auf das Spitzenspiel. Das Stadion ist mit 49.000 Zuschauern ausverkauft, Tausende Union-Fans haben sich angekündigt. „Ich hab’s beiläufig mitbekommen“, sagt Unions Top-Torschütze Steven Skrzybski mit einem breiten Grinsen. "Ich freu' mich natürlich riesig darauf. Unsere Fans machen in dieser Saison fast jedes Auswärtsspiel zum Heimspiel. Insofern wird’s ein Spiel, das unglaublich intensiv werden wird." Dass die Kulisse zusätzlichen Druck auf seine Jungs erzeugen könnte, davor hat Jens Keller keine Angst. "Ich glaube nicht, dass es uns lähmt", gibt sich der Trainer selbstbewusst.